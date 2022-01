संन्यास ले चुके रॉस टेलर को 'बड़बोले' बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने इस अंदाज में दिया सम्मान

नई दिल्ली: बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच दिग्गज कीवी बल्लेबाज रॉस टेलर के टेस्ट करियर का आखिरी मैच होगा. उन्होंने पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया था.

बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने किया सम्मानित

टेस्ट क्रिकेट में आखिरी बार मैदान पर जैसे ही रॉस टेलर उतरे तुरंत बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया. पूरी दुनिया बांग्लादेश के इस व्यवहार की तारीफ कर रही है. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लबुशाने ने भी ट्विटर पर तारीफ की.

Ross Taylor is himself emotional while singing National anthe

pic.twitter.com/IXfxpQr0eM

— Visharad Nargotra (@Visharad_KW22) January 8, 2022