IPL 2021: इन दो टीमों के बीच मैच से आईपीएल के दूसरे चरण का आगाज, ये है पूरा कार्यक्रम

नई दिल्ली: बीसीसीआई ने आईपीएल के दूसरे चरण का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है. इसी साल मई में कोरोना के कारण आईपीएल रद्द करना पड़ा था. अब 19 सितंबर से इसकी फिर से शुरुआत होगी.

चेन्नई और मुंबई के बीच पहला मुकाबला

IPL 2021: Mumbai Indians to face off against Chennai Super Kings on September 19

