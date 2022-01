IPL 2022: BCCI का बड़ा ऐलान, भारत के इस शहर में होगा आईपीएल का मौजूदा सीजन

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बड़ा ऐलान किया है. दो साल बाद आईपीएल का कारवां फिर से भारत लौट आया है.

सूत्रों के मुताबिक आईपीएल का 15वां सीजन भारत में ही आयोजित होगा और सभी मुकाबले केवल एक ही शहर में खेले जाएंगे. ये शहर होगा मुंबई.

#IPL2022 will be in India only. It will be in Mumbai and will be without a crowd: Top BCCI sources to ANI

— ANI (@ANI) January 22, 2022