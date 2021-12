कोहली की बर्खास्तगी के बाद BCCI ने तोड़ी चुप्पी, कप्तानी पर कही बड़ी बात

नई दिल्ली: रोहित शर्मा को भारत की वनडे टीम का कप्तान नियुक्त करने के एक दिन बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.

बीसीसीआई ने कहा कि गुरूवार को विराट कोहली को अपने कार्यकाल के दौरान ‘साहस, जुनून और दृढ़निश्चय’ प्रदर्शित करने के लिये शुक्रिया कहा. रोहित को टेस्ट प्रारूप में भी उप कप्तान बनाया गया जिसके कप्तान कोहली हैं.

A leader who led the side with grit, passion & determination

Thank you Captain @imVkohliTeamIndia pic.twitter.com/gz7r6KCuWF

