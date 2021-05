कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में BCCI ने की ये बड़ी घोषणा

नई दिल्लीः कोरोना के मामले देश में भले ही पिछले कुछ दिनों से कम आ रहे हों लेकिन मौत के आंकड़े थमते नहीं दिख रहे हैं. हर रोज लाखों केस सामने आ रहे हैं और हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं. इस मुश्किल हालात में जहां बेबसी और हताशा की कहानियां देखने को मिल रही हैं वहीं लोग मदद को भी आगे आ रहे हैं. जानी-मानी हस्तियां और संस्थाएं मदद के लिए आगे आ रही हैं. इसी बीच अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भी कोरोना से जंग में मदद का हाथ बढ़ाया है. बीसीसीआई ने महामारी से निपटने के लिए 10 लीटर के 2 हजार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने की घोषणा की है. ये कंसंट्रेटर अगले कुछ महीनों में देशभर में जरूरतमंद लोगों को दिए जाएंगे. बीसीसीआई ने सोमवार को इसकी जानकारी दी.

सौरव गांगुली ने क्या कहा

बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कोरोना संकट के दौर में काम करने वाले स्वास्थकर्मियों की खूब सराहना की. उन्होंने कहा, 'कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मेडिकल और हेल्थकेयर से जुड़े लोगों ने अहम रोल निभाया है.

BCCI to contribute 10-Litre 2000 Oxygen concentrators to boost India’s efforts in overcoming the COVID-19 pandemic.

More details here - https://t.co/XDiP374v8q #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/BhfX8fwirH

— BCCI (@BCCI) May 24, 2021