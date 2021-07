माही के अलावा कोहली के इस पसंदीदा खिलाड़ी का भी है आज जन्मदिन, BCCI ने दी बधाई

नई दिल्ली: भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी का आज जन्मदिन है और उनके प्रशंसक इसे धूमधाम से मना रहे हैं. माही के अलावा 7 जुलाई को विराट कोहली के एक और पसंदीदा खिलाड़ी का भी बर्थडे है. BCCI ने खास अंदाज में इस युवा बल्लेबाज को शुभकामनाएं दी हैं.

21 साल के हुए RCB के सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल

बुधवार को टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल का भी जन्मदिन (Devdutt Padikkal Birthday) है.

econds of the birthday boy timing the ball to perfection in the net

Happy birthday, @devdpd07#TeamIndia #SLvIND pic.twitter.com/dTh0E6bffu

— BCCI (@BCCI) July 7, 2021