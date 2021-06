WTC Final: कप्तान कोहली के पास 'विराट' रिकॉर्ड बनाने का मौका, पोंटिंग को छोड़ेंगे पीछे

नई दिल्लीः वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले को लेकर भारत और न्यूजीलैंड की टीम जमकर पसीना बहा रही है. 18 जून से खेले जाने वाले इस मुकाबले पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं. वहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर टीम इंडिया को जीत हासिल करनी है तो इसमें कप्तान विराट कोहली को भी बड़ी भूमिका निभानी होगी. सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि, इस टेस्ट मैच में कप्तान विराट कोहली की अच्छी पारी देखने को मिलेगी. लेकिन इस मुकाबले में विराट के पास एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका है.

शतक लगाकर करेंगे कमाल

विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में नवंबर 2019 के बाद से कोई शतक नहीं लगाया है. उन्होंने भारत के लिए आखिरी टेस्ट शतक कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ डे-नाइट टेस्ट में लगाया था, लेकिन अगर वो न्यूजीलैंड के खिलाफ इस फाइनल मैच में शतक लगा देते हैं तो वो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेंगे. विराट अगर फाइनल मैच में शतक लगा लेते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान वो सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे और रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ देंगे.

इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान रिकी पोंटिंग और विराट कोहली के 41-41 शतक हैं. एक और शतक लगाते ही विराट कोहली के कप्तान के तौर पर 42 शतक हो जाएंगे और वो कप्तान के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे.

बेहद अहम है मुकाबला

आईसीसी के इस खिताब पर कब्जा जमाने के लिए दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम होने वाला है. दोनों ही टीमों ने पिछले कई मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन के दम पर फाइनल का टिकट अपने नाम किया है.

