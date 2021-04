KKR vs CSK: कोलकाता ने जीता टॉस, चेन्नई को दिया बल्लेबाजी का न्यौता

मुंबई: आईपीएल में आज दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच भिड़ंत हो रही है. कोलकाता के कप्तान इयोन मोर्गन ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.

कोलकाता में इस सीजन पहली बार हरभजन सिंह को बाहर बिठाया गया है और शानदार स्पिनर सुनील नारायण को मौका दिया गया है. कोलकाता में युवा तेज गेंदबाज कमलेश नागरकोटी को भी चेन्नई के खिलाफ मौका दिया गया है. दूसरी तरफ धोनी की चेन्नई सुपरकिंग्स ने भी लुंगी एनगिडी को टीम में शामिल किया है.

#KKR have won the toss and they will bowl first against #CS

Follow the game here - https://t.co/37BCFLnlqR #KKRvCSK #VIVOIPL pic.twitter.com/OUtk4wYV4x

— IndianPremierLeague (@IPL) April 21, 2021