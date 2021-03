INDvsENG Fifth T-20: क्रिस जॉर्डन ने लपका सूर्यकुमार का अद्भुत कैच, नहीं है इसका कोई मैच

अहमदाबाद: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले रहे सीरीज के पांचवें और आखिरी T-20 मैच में भारतीय क्रिकेट टीम में पहले बल्लेबाजी करते हुए रनों का अंबार लगा दिया. विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी ने टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई.

दोनों ने पहले पावर प्ले में 60 रन जोड़े. रोहित शर्मा ने इसके बाद 30 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. लेकिन 94 के स्कोर पर रोहित 34 गेंद में 64 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए. उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान चार चौके 5 गगनचुंबी छक्के जड़े. रोहित को बेन स्टोक्स ने बोल्ड कर दिया.

It needed a special effort in the field to stop a rampaging @surya_14kumar. Jordan takes a one-handed stunner and relays it to Roy at the boundary.

SKY lights up Ahmedabad with his sparkling 32 off 17. https://t.co/esxKh1iZRh #INDvENG @Paytm pic.twitter.com/jrNGMbXdjz

