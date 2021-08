साउथ अफ्रीका के स्टार गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट से लिया संन्यास, दिया भावुक बयान

नई दिल्लीः साउथ अफ्रीका के दिग्गज गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के हर प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है. क्रिकेट में डेल स्टेन ने अपनी गेंदबाजी से हर किसी को कायल बनाया है. साउथ अफ्रीका के क्रिकेट इतिहास में स्टेन की गिनती दिग्गज गेंदबाजों के रूप में होती थी.

ऐसा रहा करियर

डेल स्टेन के करियर पर नजर डालें तो स्टेन ने टेस्ट क्रिकेट में 439 विकेट हासिल किए हैं. जबकि वनडे में इस दिग्गज गेंदबाज ने 196 विकेट चटकाए हैं. जबकि क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप टी20 में स्टेन के नाम 64 विकेट हैं. इस गेंदबाज के शानदार करियर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टेस्ट क्रिकेट में स्टेन ने 26 बार 5 विकेट झटके हैं तो वहीं वनडे में उन्होंने 3 बार ऐसा किया है.

2019 में टेस्ट को कहा था अलविदा

बता दें कि डेल स्टेन ने 2019 में ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. उस वक्त वो काफी सारी इंजरी से परेशान थे. तब उन्होंने इशारे में कहा था कि अगले एक साल मेरी जिंदगी में काफी अहम होने वाले हैं और मैं इसमें कुछ बड़ा फैसला ले सकता हूं.

Thank you for the memories Dale Steyn, one of the greatest ever to play the game - 439 wickets in Tests, 196 wickets in ODI and 64 wickets in T20I - one of the members of the greatest South African Test team. pic.twitter.com/g4QkAGR82j

