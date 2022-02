Delhi Capitals Squad: जानिए किस खिलाड़ी पर दिल्ली ने चली बाजी, यहां देखें टीम की पूरी लिस्ट

नई दिल्ली: IPL Auction 2022: आईपीएल के 15वें सीजन की नीलामी पूरी हो चुकी है. दो नई टीमों के शामिल होने से ये सीजन बहुत रोचक हो गया है. अपने पहले आईपीएल खिताब के लिए तरस रही दिल्ली कैपिटल्स ने इस बार बेहद संतुलित टीम तैयार की है.

जानिए दिल्ली कैपिटल्स का पूरा स्क्वाड

ऋषभ पंत (कप्तान), अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ, एनरिक नॉर्ज़े, डेविड वार्नर, अश्विन हेब्बर, सरफराज खान, केएस भरत, मनदीप सिंह, रोवमेन पॉवेल, मुस्तफिजुर रहमान, कुलदीप यादव, खलील अहमद, चेतन सकारिया, मिशेल मार्श, शार्दुल ठाकुर, कमलेश नागरकोटी, ललित यादव, रिपल पटेल, यश धुल, प्रवीण दुबे, टिम सीफर्ट, लुंगीसनी एनगिडी

The DC squad for the new era is almost complete

Just final touches left nowYehHaiNayiDilli #IPL2021 #IPLAuction pic.twitter.com/RriGUyWYQA

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) February 13, 2022