Live मैच में इंग्लैंड के लड़के ने ऑस्ट्रेलिया की लड़की को किया प्रपोज, Video वायरल

नई दिल्लीः ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रही एशेज सीरीज के पहले मैच में दोनों ही टीमें शानदार खेल दिखा रही हैं. लेकिन इस रोमांचक मुकाबले में एक और शानदार वाकया हुआ है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है. इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

लाइव मैच में किया प्रपोज

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा में खेले जा रहे पहले एशेज टेस्ट के दौरान एक रोचक घटना कैमरे में कैद हो गई. ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान मैदान के बाहर इंग्लैंड के एक युवा क्रिकेट फैन ने सभी का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में लड़के ने मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया की अपनी प्रेमिका को प्रपोज किया, जिस पर लड़की ने हां कहा.

गले लगाकर एसेप्ट किया ऑफर

प्रपोजल स्वीकार कर लड़की ने लड़के को गले लगा लिया. इसके बाद वह रिंग पहनते हुए भी दिखाई देती है. वहां मौजूद दर्शकों ने तालियां बजाकर दोनों को बधाई दी. लड़की का नाम नताली और लड़के का नाम रॉब है.

YES

Massive shoutout to Rob Hale, he met Natalie back in 2017 during the last #Ashes with the Barmy Army!

Congrats guys

pic.twitter.com/iZsLTxSGAi

— England’s Barmy Army (@TheBarmyArmy) December 10, 2021