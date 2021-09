'अश्विन को टीम इंडिया में न खिलाना पागलपन है', कोहली-शास्त्री पर भड़का पूर्व दिग्गज खिलाड़ी

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच ओवल में खेला जा रहा है. मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा को बाहर करके कोहली ने शार्दुल और उमेश यादव को मौका दिया है. इसके बावजूद आर अश्विन टीम में जगह नहीं बना पाए.

अश्विन ने किया था बल्लेबाजी का अभ्यास

The non selection of @ashwinravi99 has to be greatest NON selection we have ever witnessed across 4 Tests in the UK !!! 413 Test wickets & 5 Test 100s !!!! #ENGvIND Madness …

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) September 2, 2021