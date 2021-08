IND vs ENG: गेंद से छेड़छाड़ करते इंग्लैंड के खिलाड़ियों की शर्मनाक करतूत कैमरे में कैद

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच जारी दूसरे टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड के खिलाड़ियों की शर्मनाक करतूत सामने आई. तीसरे दिन लॉर्ड्स में अंग्रेज दर्शकों ने भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल से अभद्रता की थी. अब उसके खिलाड़ी भी बेइमानी करके मैच जीतना चाहते हैं.

बॉल टैम्परिंग करते धरे गये अंग्रेज

इंग्लैंड के फील्डर मैच के दौरान गेंद की सतह पर स्पाइक फेरते हुए पकड़े गये. उनका वीडियो और तस्वीरें रविवार शाम को इंटरनेट पर छा गई हैं. इसके बाद क्रिकेट बिरादरी में बॉल टैम्परिंग की बातें आम हो गईं. पूर्व भारतीय दिग्गज विरेंदर सहवाग ने सबसे पहले इसकी ये तस्वीरें शेयर कीं और सवाल खड़े किये.

पुजारा और रहाणे थे क्रीज पर

लॉर्डस टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड के खिलाड़ियों की स्पाइक्स से गेंद को रगड़ते हुए कई तस्वीरें सामने आई हैं. ऐसा लगता है कि कथित घटना चौथे दिन दूसरे सत्र के दौरान हुई थी क्योंकि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने भारतीय पारी को मजबूती देना जारी रखा था.

वीडियो और तस्वीरों में खिलाड़ियों को गेंद को घुमाते हुए दिखाया गया है और उनमें से एक ने अपने स्पाइक्स से उस पर निशान बना दिया है.

पूर्व खिलाड़ियों ने उठाए सवाल

यह मामला पूर्व भारतीय क्रिकेटरों और प्रशंसकों के साथ अच्छा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि इंग्लिश खिलाड़ी गेंद से छेड़छाड़ कर रहे थे.

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर पर लिखा कि ये क्या हो रहा है? क्रिकेटर से कमेंटेटर बने आकाश चोपड़ा ने भी ट्वीट किया, गेंद से छेड़छाड़, अह?

