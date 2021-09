बुमराह और अफरीदी को पीछे छोड़ इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

दुबईः इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जोए रूट और आयरलैंड की ऑलराउंडर इमिएर रिचर्डसन को अगस्त महीने के लिए क्रमश: पुरुष और महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है . आईसीसी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी .रूट ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को पिछे छोड़ कर यह पुरस्कार जीता .

टेस्ट में ऐसा रहा प्रदर्शन

रूट ने अगस्त में भारत के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों में 507 रन बनाए .आईसीसी वोटिंग अकादमी के पैनलिस्टों में से एक दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जेपी डुमिनी ने कहा कि कप्तान के रूप में उनके कंधों पर जिम्मेदारी थी जिसके बाद भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की . मैं वास्तव में प्रभावित हुआ कि उन्होंने आगे आ कर टीम का नेतृत्व किया और दुनिया में नंबर एक टेस्ट बल्लेबाज बन गए .

इमिएर का ऐसा रहा प्रदर्शन

इमिएर ने पिछले महीने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप यूरोप क्वालीफायर में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था . उन्होंने टूर्नामेंट में 4.19 के औसत से सात विकेट लिए थे .

इमिएर का गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी अहम योगदान रहा . उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ अपने अंतिम मैच में 49 गेंदों में 53 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और टूर्नामेंट में कुल 76 रन बनाए .

