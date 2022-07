IND vs ENG: विराट कोहली पर फूटा फैंस का गुस्सा, उठी संन्यास लेने की मांग

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह नाकाम साबित हुई. रिषभ पंत और रवींद्र जडेजा ने 6 विकेट के लिए मजबूत साझेदारी करके टीम इंडिया को संभाला. पंत ने एक बार फिर विदेशी धरती अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और शानदार अर्धशतक जड़ा.

इस मैच में पूर्व कप्तान विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद थी क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस मैच में फिफ्टी जड़कर फैंस को खुश होने का मौका दिया था लेकिन उन्होंने अपनी कमियों पर काम नहीं किया और पुरानी गलती दोहराई.

महज 11 रन बनाकर चलते बने कोहली

विराट कोहली पहली पारी में चेतेश्वर पुजारा के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे तो उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी. कई पूर्व दिग्गज भविष्यवाणी कर चुके थे कि कोहली का बुरा वक्त खत्म हो गया और उनके बल्ले से इस टेस्ट में शतकों का सूखा भी खत्म होगा. ढाई साल से शतक को तरस रहे कोहली मैटी पॉट्स की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए. वे 19 गेंदों पर महज 11 रन ही बना पाए जिसमें केवल 2 चौके शामिल थे.

सोशल मीडिया पर फैंस ने जमकर लताड़ा

Life is all about watching Virat Kohli play and then switch off the television as he gets out :) pic.twitter.com/6Xr9MuTGyG

Kohli has tried every medicine in his bank to get back into runs except for one.

He should just use Pant's approach. Just go for the kill from ball one@imVkohli #ENGvIND

— Nam@NamanShah2607) July 1, 2022