तस्वीरों में देखिए पदक विजेताओं का ग्रैंड वेलकम, अशोक होटल में भव्य समारोह

नई दिल्ली: स्वदेश लौटने पर पदक विजेताओं का ग्रैंड वेलकम किया गया. एयरपोर्ट से लेकर होटल तक स्वागत के लिए फैंस का हुजूम उमड़ा. वहीं दिल्ली के अशोक होटल में केंद्र सरकार के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, कानून मंत्री किरेन रिजिजू और गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने विजेताओं को सम्मानित किया.

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में आयोजित टोक्यो ओलंपिक पदक विजेताओं के अभिनंदन समारोह में कहा कि 'ये शाम ओलंपिक में भारत का नाम बढ़ाने वाले खिलाड़ियों की शाम है. मैं सभी पदक विजेताओं को 135 करोड़ लोगों की तरफ से बधाई देता हूं. नीरज चोपड़ा आपने मेडल ही नहीं दिल भी जीता है.'

Glimpses from the felicitation ceremony of #Tokyo2020 Olympic Games Medalists in New Delhi today.

