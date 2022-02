IPL Auction 2022: 36 साल के इस खिलाड़ी के लिए धोनी से भिड़ गयी RCB, दे दी 5 गुनी रकम

नई दिल्ली: IPL Auction 2022: आईपीएल के 15वें सीजन के लिए चल रही नीलामी के दिन सभी टीमों के बीच जबरदस्त दंगल देखा गया. एक ही खिलाड़ी को लपकने के लिए एक साथ कई फ्रेंचाइजी मैदान पर आ गईं. ऐसा ही अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक के लिए हुआ.

RCB और CSK में हुई जबरदस्त जंग

Karthik to don red and gold for @RCBTweetTATAIPLAuction @TataCompanies pic.twitter.com/TaVjv8j8nH

— IndianPremierLeague (@IPL) February 12, 2022