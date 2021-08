सूबेदार नीरज चोपड़ा ने जीता सोना, भारतीय सेना को अपने जांबाज पर गर्व है

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी. चोपड़ा, जो भारतीय सेना में 4 राजपूताना राइफल्स में एक सूबेदार हैं, उन्होंने 87.58 मीटर के प्रयास के साथ भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद इतिहास रच दिया, अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय बन गए हैं.

रक्षा मंत्री को नीरज पर गर्व है

ओलंपिक में ट्रैक और फील्ड में पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट बनने वाले इक्का भाला फेंकने वाले को बधाई देते हुए, राजनाथ सिंह ने कहा, 'ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक अभूतपूर्व है. इतिहास बनाने के लिए उन पर गर्व है.'

Congratulations to India’s ace Javelin Thrower, @Neeraj_chopra1 for winning the prestigious Track and Field medal for the first time in the history of Independent India. Gold medal in the Javelin throw event at the #Olympics is unprecedented. Proud of him for creating history! — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 7, 2021

उन्होंने आगे कहा कि ओलंपिक में सूबेदार नीरज चोपड़ा की स्वर्णिम जीत ने भारतीय सेना के लिए सम्मान लाया है, उन्होंने ओलंपिक में एक सच्चे सैनिक की तरह प्रदर्शन किया. रक्षा मंत्री ने कहा, 'यह वास्तव में भारतीय सशस्त्र बलों सहित पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक और गर्व का क्षण है. उन्हें बहुत-बहुत बधाई.'

The Golden victory of Subedar Neeraj Chopra at the Olympic brings laurels for the Indian Army. He performed like a true soldier at the Olympics. It is indeed a historic and proud moment for the entire country including the Indian Armed Forces! Many congratulations to him! pic.twitter.com/nMfwXT9Tfy — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 7, 2021

सेनाध्यक्ष ने भी दी बधाई

भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवने और बल के सभी रैंकों ने भी चोपड़ा को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी.

सीडीएस ने की सराहना

सीडीएस जनरल बिपिन रावत का संदेश का संदेश भारतीय सेना के ट्विटर हैंडल से जारी किया गया. उन्होंने कहा, 'नीरज चोपड़ा ने साबित कर दिया है कि जब चाह होती है तो राह भी होती है. उन्होंने कई अन्य ओलंपियनों की तरह सशस्त्र बलों और राष्ट्र को गौरवान्वित किया है, जिन्होंने टोक्यो 2020 में इतिहास रचा है. हमें विश्वास है कि आने वाले वर्षों में आप और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे. आपकी उपलब्धि अन्य खिलाड़ियों को हमारे राष्ट्र के लिए बड़ा सम्मान और अधिक सम्मान दिलाने की आकांक्षा और सफल होने के लिए प्रेरित और प्रेरित करेगी.'

We are confident you will continue to reach greater heights in the years to follow. Your achievement will inspire and motivate other sports persons to aspire and succeed to bring bigger laurels and greater honour to our Nation.”(2/2) — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) August 7, 2021

चोपड़ा ने टोक्यो में एक नया मानदंड स्थापित किया, चेक गणराज्य के दो एथलीटों को पोडियम पर रखने के लिए रोक दिया. जैकब वाडलेज ने रजत जबकि पूर्व विश्व चैंपियन विटेजस्लाव वेस्ली ने कांस्य पदक जीता. 2018 में, चोपड़ा एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों दोनों में भाला फेंक में स्वर्ण जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बने.

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.