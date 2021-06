हरभजन सिंह ने खालिस्तानी को बताया था 'शहीद', अब मांगी माफी

नई दिल्ली: भारतीय टीम के स्टार स्पिनर रहे हरभजन सिंह के एक बयान पर बवाल हो गया. उन्होंने एक खालिस्तान समर्थक को शहीद बताकर उसे श्रद्धांजलि तक दे डाली. ये बयान उन्हें बहुत महंगा पड़ गया और बाद में उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी.

ये है पूरा मामला

भारत के लिए लिए टेस्ट क्रिकेट में 417 विकेट झटकने वाले ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं लेकिन इस बार वह अपने एक पोस्‍ट को लेकर विवाद में पड़ गए.

My heartfelt apology to my people.pic.twitter.com/S44cszY7lh

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) June 7, 2021