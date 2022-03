पंजाब में सरकार बनते ही AAP ने चला बड़ा दांव, इस खिलाड़ी को राज्यसभा भेजने की तैयारी

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भगवंत मान की अगुवाई में पहली बार राज्य की सत्ता पर कब्जा किया है. भगवंत मान ने सीएम पद की शपथ भी ले ली है. इस बीच पार्टी ने राज्य में संगठन को मजबूती देने के लिए बड़ा दांव चला है.

भारत के स्टार क्रिकेटर रहे हरभजन सिंह को आम आदमी पार्टी राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है. हरभजन सिंह को नवजोत सिंह सिद्धू के विकल्प के रूप में बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है.

जल्द AAP को मिलेंगे 5 राज्यसभा सांसद

आपको बता दें कि मार्च महीने के आखिर में आम आदमी पार्टी को राज्यसभा की 5 सीटें मिलने जा रही हैं. इसमें अब सबसे पहला नाम हरभजन सिंह का सामने आ गया है. सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है.

पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया था कि उनके कार्यकाल में खेलों में काफी बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए एक एक खेल विश्वविद्यालय भी बनाया जाएगा. जालंधर में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जाएगी. माना जा रहा है कि पंजाब में बनी आम आदमी पार्टी की सरकार हरभजन को खेल विश्वविद्यालय की कमान भी सौंप सकती है.

Congratulations to @AamAadmiParty and My friend #BhagwantMann on Becoming our New Chief minister .. great to hear that he will be taking oath as the new CM in Bhagat Singh's village Khatkarkalanhat a picture…this is a proud moment for Mata ic.twitter.com/k46DNr6Pjz

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) March 10, 2022