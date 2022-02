Viral Video: हरभजन- श्रीसंत की तरह PSL में भी हुआ थप्पड़काण्ड, कैच छूटने पर रऊफ ने पीटा

नई दिल्ली: PSL Viral Video: हरभजन सिंह और एस श्रीसंत के बीच आईपीएल में जिस तरह थप्पड़काण्ड हुआ था ठीक वैसी ही घटना पाकिस्तान सुपर लीग में भी देखी गयी. पेशावर जाल्मी के खिलाफ पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) मैच के दौरान लाहौर कलंदर्स टीम के साथी कामरान गुलाम को थप्पड़ जड़ दिया.

थप्पड़ मारने के लिए पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को मैच रेफरी ने कथित तौर पर चेतावनी दी है.

हारिस रऊफ ने कामरान गुलाम को मारा थप्पड़

रऊफ द्वारा गुलाम को थप्पड़ जड़ने का वीडियो को लेकर कई प्रशंसकों ने इसे शर्मनाक करार दिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के प्रमुख रमीज राजा से क्रिकेटर के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया.

एक पाकिस्तानी प्रशंसक ने ट्वीट किया कि हारिस रऊफ बच गए हैं, लेकिन उन्हें मैच रेफरी अली नकवी ने कल रात के मैच के दौरान उनके कार्यों के लिए चेतावनी दी है. हारिस ने समझाया कि यह एक दोस्ताना मजाक था.

जानिए क्या है पूरा मामला

गुलाम ने कथित तौर पर पेशावर जाल्मी की पारी के दूसरे ओवर में हजरतुल्लाह जजई का एक कैच गिराया, लेकिन तीन गेंदों के बाद रऊफ ने मोहम्मद हारिस को आउट कर दिया. यहां तक कि जब शाहीन शाह अफरीदी सहित उनके कलंदर्स टीम के साथी रउफ को बधाई देने के लिए जुटे, तो गेंदबाज ने गुलाम को थप्पड़ मार दिया.

Haris Rauf slaps Kamran Ghulam after he dropped his catch. Shameful. #psl #PakistanCricket #PZvsLQ pic.twitter.com/uP6Zs0dAW3

