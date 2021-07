सुपरवीमेन बनी हरलीन देओल, अद्भुत कैच के सामने फीके पड़े जोंटी और युवराज

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच खेले जा रहे मैच सफलता की एक नई इबारत लिख रहे हैं. टेस्ट से लेकर टी 20 सीरीज तक अगर किसी बात की चर्चा हो रही है तो वह है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट. जिस अंदाज में दोनों टीमों ने खेल दिखाया है वह महिला क्रिकेट के आने वाले अच्छे दिनों के संकेत है.

क्रिकेट के मैदान पर पुरुषों के वर्चस्व को कड़ी चुनौटी देने वाला वाकया शुक्रवार को इंग्लैंण्ड और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बीच खेले गए टी ट्वेंटी मैच के दौरान देखने को मिला. भारत की हरलीन देओल बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए सुपर वीमेन बन गईं. उन्होंने ऐसा शानदार कैच लपका कि जोंटी रोड्स और युवराज सिंह जैसे सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ फील्डरों की चमक फीकी नज़र आने लगी.

भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टी-20 मुकाबले में इंग्लैंड ने मैच तो जीत लिया, लेकिन हरलीन देओल दुनियाभर के दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहीं. बारिश होने के कारण मैच पूरा नहीं हो सका और डकवर्थ लुईस नियम के तहत इंग्लैंड ने भारत को 18 रनों से हरा दिया.

इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 177 रन बनाए, इंग्लैंड की ओर से नताली सीवर और एमी जोन्स ने विस्फोटक पारियां खेलीं. भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 8.4 ओवर में 3 विकेट खोकर 54 रन ही बनाए थे कि तभी मैच को तेझ बारिश के कारण रोकना पड़ा. काफी देर तक इन्तजार करने के बाद डकवर्थ लुईस नियम का सहारा लिया गया.

टीम इंडिया को इस मैच में भले ही हार का सामना पड़ा, लेकिन ने हरलीन ने सभी का दिल जीत लिया. हरलीन ने जिस तरह से बाउंड्री लाइन पर कैच लपका, उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. देखिए इस हैरतअंगेज कैच का शानदार वीडियो:

