कोरोना से IPL हुआ रद्द तो पीटरसन बोले, इस देश से बहुत प्यार करता हूं

नई दिल्लीः भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने देशभर को झकझोर कर रख दिया है. लगातार बढ़ते जा रहे मामले और मौत के जारी सिलसिले के बीच IPL खेला जा रहा था. लेकिन कई टीमों के खिलाड़ियों के संक्रमित होने और लगातार आलोचना होने के बाद IPL को अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया गया है. बोर्ड के इस फैसले के बाद जहां देशभर में IPL फैंस अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वहीं सेलेब्स ने भी अपनी बात रखी है.

इस देश को बहुत प्यार करता हूंः पीटरसन

देश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने मंगलवार को कहा कि भारत को इस तरह जूझते देखना दिल तोड़ने वाला है. ट्वीट करके पीटरसन ने कहा, ' मैं इस देश से बहुत प्यार करता हूं और इसे इस तरह से जूझते देखना उनके लिए दिल तोड़ने वाला है.

India - it’s heartbreaking to see a country I love so much suffering!

You WILL get through this!

You WILL be stronger coming out of this!

Your kindness & generosity NEVER goes unnoticed even during this crisis! #IncredibleIndia

