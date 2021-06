WTC Final Update: बारिश से धुला पहला सेशन, टॉस में देरी

नई दिल्ली: जिस बात का डर था वही हुआ. बहुप्रतीक्षित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में टॉस से पहले जमकर बारिश हुई. साउथम्पटन के रोज़ बाउल स्टेडियम में जमकर बारिश हुई. ICC की ओर से दी गयी जानकारी के मुताबिक फाइनल का पहला सत्र पूरी तरह रद्द कर दिया गया है.

आज से शुरू होना है टेस्ट चैंपियनशिप

Update from Southampton

The toss has been delayed and there will be no play in the opening session. #WTC21 Final | #INDvNZ pic.twitter.com/9IAnIc56jQ

