ICC ने जारी किया अगले 10 सालों का शेड्यूल, जानिए कब- कहां होंगे अगले सभी वर्ल्डकप

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने अगले 10 सालों का पूरा शेडूयल जारी कर दिया. 2031 तक वनडे वर्ल्डकप, टी20 वर्ल्डकप से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी तक का आयोजन किस देश में होगा, इसी पूरी डिटेल्स सार्वजनिक कर दी गई हैं.

अहम बात ये है कि बीसीसीआई के विरोध के बावजूद ICC ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराने की घोषणा की है.

अमेरिका को मिली मेजबानी

2024 के टी20 वर्ल्डकप का आयोजन संयुक्त रूप से अमेरिका और वेस्टइंडीज में किया जाएगा. क्रिकेट के खेल में अमेरिका की शानदार, दमदार एंट्री हुई है. अमेरिका में 2024 के टी20 विश्वकप का आयोजन करके आइसीसी 2028 के ओलंपिक खेलों में जगह पाना चाहता है.

जानिए कब किस देश में होंगे ICC टूर्नामेंट

2024 में टी20 वर्ल्डकप अमेरिका और वेस्टइंडीज में संयुक्त रूप से होगा. 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को सौंपी गई है जिसका विरोध बीसीसीआई शुरू से कर रहा है.

