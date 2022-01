ICC T20 World Cup 2022 का शेड्यूल हुआ जारी, इस दिन होगा भारत-पाकितान का महामुकाबला

नई दिल्ली: ICC ने T20 World Cup 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया है. T20 World Cup में एक बार फिर लोगों को भारत और पकिस्तान का महामुकाबला देखने को मिलेगा.

2021 के वर्ल्ड कप में पकिस्तान से मिली करारी हार के बाद भारत एक बार फिर पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से उतरेगा.

इन टीमों से होगा भारत का मुकाबला

आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2022 (ICC T-20 World Cup 2022) में भारत का मुकाबला पकिस्तान के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के साथ होगा. इसके साथ ही भारत के दो मुकाबले ग्रुप क्वालीफायर से आग आई दो टीमों के साथ होगा.

भारत और पकिस्तान के बीच सुपर-12 का महामुकाबला 23 अक्टूबर को खेला जाएगा. इसके बाद ग्रुप 'ए' के रनर अप से भारत की भिडंत 27 अक्टूबर को होगी. इसके बाद भारत 30 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा.

इसके बाद 2 नवंबर को भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा. वहीं 'सुपर-12' के आखिरी मुकाबले में भारत की भिडंत 6 नवंबर को ग्रुप-बी के विजेता से होगी.

जानिए टी-20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल

आईसीसी द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार, टी20 विश्व कप के सभी मैचों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किए जाएगा. वर्ल्ड कप की शुरुआत 16 अक्टूबर को ग्रुप मैचों के साथ होगी. वहीं 9 और 10 नवंबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड और एडिलेड में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला जाएगा.

Fixtures of T20 World Cup 2022 have been announced. India placed alongside Pakistan, South Africa, Bangladesh & two qualifiers in Group 2 of Super 12 stage. India will square off against Pakistan in their first match of the tournament on October 23 at the MCG pic.twitter.com/M4QMuMaDOq

— ANI (@ANI) January 20, 2022