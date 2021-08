Lords Test Day 2: दूसरे दिन भारत की पकड़ मजबूत, जानिये पूरे दिन का हाल

नई दिल्ली: तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (5/62) की शानदार गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड ने यहां लॉर्ड्स मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को भारतीय टीम की पहली 364 रन पर ऑलआउट की. इंग्लैंड ने स्टम्प्स तक अपनी पहली पारी में तीन विकेट पर 119 रन बना लिए हैं और वह अभी 245 रन पीछे है.

जो रूट 48 और बेयरस्टो 6 रन पर नाबाद

