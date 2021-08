IND vs ENG 3rd Test Day 2 Update: इंग्लैंड ने कसा भारत पर शिकंजा, जानिये पूरे दिन का हाल

नई दिल्ली: करियर की सर्वश्रेष्ठ फार्म में चल रहे कप्तान जो रूट (121 रन) ने भारतीय गेंदबाजों पर दबदबा बनाते हुए बड़ी सहजता से रन जुटाये.

लीड्स टेस्ट के दूसरे दिन भारत पर दबाव रहा और इंग्लैंड पूरी तरह हावी रहा. इंग्लैंड ने गुरूवार को यहां तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन स्टंप तक पहली पारी में आठ विकेट पर 423 रन बनाकर 345 रन की बढ़त हासिल की और मेहमान टीम पर शिकंजा कस दिया.

That's Stumps on Day ENGvIND Test at Headingley!

England reach 423/8 & lead #TeamIndia by 345 runs.

wickets for @MdShami11wickets each for @mdsirajofficial & @imjadeja

121 for Joe Root

Scorecardhttps://t.co/FChN8SDsxh pic.twitter.com/l2C1RcnTxm

