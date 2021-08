IND vs ENG: भारत के हाथ से बारिश ने छीनी जीत, पहला टेस्ट ड्रॉ पर खत्म

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच यहां ट्रेंट ब्रिज में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पांचवें और आखिरी दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ गया और लंबे इंतजार के बाद भी मैच शुरू नहीं किया जा सका और अंतत: यह ड्रॉ पर समाप्त हुआ.

यहां लगातार हो रही बारिश की वजह से पहले और दूसरे सत्र का खेल शुरू नहीं हो सका और टी की घोषणा की गई, लेकिन लगभग साढ़े पांच घंटे के इंतजार के बाद आखिरी दिन के खेल को रद्द करने की घोषणा की गई और मैच का नतीजा नहीं निकल सका.

UPDATE: Play has been abandoned

The first #ENGvIND Test at Trent Bridge ends in a draw.

We will see you at Lord's for the second Test, starting on August 12. #TeamIndia

Scorecardttps://t.co/TrX6JMzP9A pic.twitter.com/k9G7t1WiaB

— BCCI (@BCCI) August 8, 2021