IND vs SL: 13 जुलाई से नहीं शुरू होगी भारत- श्रीलंका सीरीज, जानें नया कार्यक्रम

नई दिल्ली: भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली लिमिटेड ओवर की सीरीज पर कोरोना का खतरा बढ़ गया है. श्रीलंका टीम के डाटा एनालिस्ट और बैटिंग कोच पॉजिटिव आए हैं. इसके बाद सीरीज के पूरे कार्यक्रम को बदल दिया गया है. अब इसकी शुरुआत 13 जुलाई से नहीं होगी.

17 जुलाई से हो सकती है सीरीज की शुरुआत

India-Sri Lanka ODI series likely to be postponed to July 17, due to COVID19 cases in the Sri Lankan camp: BCCI president Sourav Ganguly to ANI

