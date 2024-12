Ind vs Aus Test: कल कितने बजे से शुरू होगा गाबा टेस्ट, जानें कहां देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट लाइव

Ind vs Aus 3rd Test When and Where to Watch: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में होगा. ये मुकाबला भारतीय समयानुसार शनिवार सुबह 5.50 बजे शुरू होगा. एडिलेड में भारतीय टीम की 10 विकेट से हार के बाद सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है. अब शनिवार से शुरू हो रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट में नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर लगी होंगी.