IND vs County XI: इंग्लैंड सीरीज से पहले भारत पर चोटों का कहर, इतने खिलाड़ी चोटिल

नई दिल्ली: भारत की A टीम रोहित शर्मा के नेतृत्व में काउंटी सेलेक्ट इलेवन के खिलाफ अभ्यास मैच खेल रही है. इस मैच में रोहित एंड कंपनी के खिलाफ काउंटी टीम की तरफ से आवेश खान और वाशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं. आवेश भारतीय टीम के स्टाफ में नेट बॉलर के रूप में इंग्लैंड गये हैं.

अभ्यास मैच में चोटिल हुए आवेश

UPDATE - Fast bowler Avesh Khan remains under observation of the BCCI Medical Team. He will not be taking any further part on Day 2 and Day 3 of the warm-up game. https://t.co/Owc7fQpBL0

— BCCI (@BCCI) July 21, 2021