Ind vs Eng: खराब शुरुआत के बाद संभला इंग्लैंड, अक्षर ने दिये शुरुआती झटके

अहमदाबाद: भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट के पहले ही इंग्लैंड की पहली पारी लड़खड़ा गई. स्पिनर अक्षर पटेल ने इंग्लैंड को शुरुआती झटके देकर भारत को अच्छी शुरुआत दी. इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.

It's Lunch on Day 1 of the fourth @Paytm #INDvENG Test!

wickets for #TeamIndia

runs for England

Scorecardttps://t.co/9KnAXjaKfb pic.twitter.com/jdgGd1kVHs

— BCCI (@BCCI) March 4, 2021