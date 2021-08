IND vs ENG Day 1: 183 पर ढेर अंग्रेज, खेल खत्म होने तक भारत की सधी शुरुआत

नई दिल्ली: तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह (4/46) और मोहम्मद शमी (3/28) की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने यहां ट्रेंट ब्रिज में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन बुधवार को इंग्लैंड की पहली पारी 183 रनों पर समेट दी. इसके बाद भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और केएल राहुल ने सधी शुरुआत दी.

पहला दिन खत्म होने तक भारत का स्कोर- 21/0

That's Stumps on Day 1 of the first #ENGvIND Test!

After the bowlers limited England to 183, @ImRo45 & @klrahul11 guide #TeamIndi

Join us tomorrow for Day 2 action from Trent Bridge.

Scorecarttps://t.co/TrX6JMzP9A pic.twitter.com/4Pc7kZIE0A

