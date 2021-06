IND vs NZ WTC Final Cricket Score: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, ये है प्लेइंग इलेवन

India vs New Zealand (IND vs NZ) WTC Final Live Cricket Score Streaming Online:विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबला का आज दूसरा दिन है. पहले दिन का खेल लगातार बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था.

मौसम ने साथ दिया तो आज पूरे दिन में 98 ओवर का खेल होगा. दूसरे और तीसरे सेशन में 15-15 मिनट का समय बढ़ाया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, साउथैम्पटन में अगले 5 दिन बादल छाए रहने और बारिश की भी आशंका है. हालांकि, आज साउथैम्पटन में सुबह धूप खिली. सुनील गावस्कर के मुताबिक, पिच पर घास कम है. ऐसे में यहां शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. पहले बॉलिंग करने वाली टीम शुरुआत में जल्दी विकेट लेकर फायदा लेना चाहेगी.

दोनों टीम

भारत: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह.

न्यूजीलैंड: केन विलियम्सन (कप्तान), टॉम लाथम, डेवॉन कोनवे, रॉस टेलर, हेनरी निकोल्स, बीजे वाटलिंग, कोलिन डि ग्रैंडहोम, काइल जेमिसन, टिम साउदी, नील वैगनर और ट्रेंट बोल्ट.

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.