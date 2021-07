IND vs SL 1st ODI: जानिए कैसे देख सकते हैं मैच की Live Streaming, Score

India vs Sri Lanka 1st ODI Match Live Streaming, Watch Online, Live Score: कोलंबो की धरती पर टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी की रविवार को कोलंबो के मैदान पर खेला जाएगा. इस मुकाबले पर दोनों टीमों की नजर होगी. दोनों टीमों की कोशिश होगी की वो जीत के साथ इस सीरीज का आगाज करें और बढ़त बनाकर रखें. यह मुकाबला कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान शिखर धवन के लिए भी काफी अहम होने वाला है

श्रीलंका टीम की कप्तान दासुन शनाका को सौंपी गई है. टी20 वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज खेली जा रही है. युवा और अनुभवी खिलाड़ियों से बनी टीम इंडिया की कोशिश होगी कि वो इस दौरे की शुरुआत जीत के साथ करें. वहीं मेजबान श्रीलंका भी जीत के साथ इस दौरे की शुरुआत करना चाहेगा. श्रीलंकाई टीम में कोविड-19 के कुछ मामले आने के बाद यह सीरीज पांच दिन देर से शुरू हो रही है.

कब और कहां खेला जाएगा यह मैच?

भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रविवार, 18 जुलाई को कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है.

