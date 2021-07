IND vs SL 2nd T20, Playing 11 Update: दोनों टीमों में होंगे बड़े बदलाव, जानिए किसे मिलेगा मौका

India vs Sri Lanka 2nd T20 Match, Live Score, Playing 11 Updates: भारत-श्रीलंका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज यानी की 27 जुलाई को होना है. भारत ने पहले टी20 में श्रीलंका को 38 रनों से हराया था. ऐसे में टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज़ अपने नाम करना चाहेगी. वहीं श्रीलंकाई टीम इस मैच को जीतकर सीरीज़ में बने रहने की कोशिश करेगी. कुल मिलाकर दोनों टीमों के बीच आज एक बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा..

हार्दिक पांड्या को मिल सकता है आराम

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पहले टी20 के दौरान थोड़े दर्द में दिखे थे. हालांकि, इसके बावजूद उन्होंने गेंदबाजी की थी. बल्लेबाज़ी में भी उनकी फॉर्म अच्छी नहीं जा रही है. ऐसे में कप्तान शिखर धवन और कोच राहुल द्रविड़ दूसरे टी20 में उन्हें आराम दे सकते हैं. वहीं, दूसरी ओर संजू सूर्यकुमार यादव और पृथ्वी शॉ इंग्लैंड की टीम के साथ जुड़ेंगे, बीसीसीआई ने इस बात की पुष्टि कर दी है.

Rahul Dravid - batting legend & #TeamIndia's Head Coach for the Sri Lanka series - is cheering for our athletes at @Tokyo2020.

Let's join him & #Cheer4India IndiaSports | @Media_SAI | @WeAreTeamIndia pic.twitter.com/eJzXjM3IJN

— BCCI (@BCCI) July 26, 2021