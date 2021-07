IND vs SL: श्रीलंका ने भारत को दिया 263 रन का लक्ष्य, धवन और पृथ्वी पर निगाहें

नई दिल्ली: भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. कोलंबो में हो रहे इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. भारत के गेंदबाजों ने श्रीलंका के बल्लेबाजों को शुरुआत में बांधे रखा.

आखिरी के ओवर में दुष्मांथा चमीरा ने कुछ बड़े शॉट खेलकर टीम को 250 से पार पहुंचाया. चमीरा ने 6 गेंद पर 13 रन बनाया. श्रीलंका ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 262 रन बनाए और भारत को 263 रन का लक्ष्य दिया.

