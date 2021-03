Ind vs Eng: शार्दुल और पांड्या ने दिखाया दम, 2-2 से बराबर हुई सीरीज

अहमदाबाद: भारत ने हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार और शार्दुल ठाकुर की शानदार गेदबाजी की दम पर जीत दर्ज की. 186 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड को जेसन रॉय और बेन स्टोक्स ने धमाकेदार शुरुआत दी थी लेकिन भारत की ओर से वाशिंगटन सुंदर के छोड़कर सभी गेंदबाजों ने समय पर विकेट निकाले जिसकी बदौलत भारत ने 8 रन से मैच जीत गया.

M.O.O.D

Anrun win in the 4th @Paytm #INDvENG T20I & #TeamIndia level the series 2-2! Paytm #INDvENG

Scorecard https://t.co/TYCBHIV89r pic.twitter.com/XGUimbNa6c

— BCCI (@BCCI) March 18, 2021