IND vs SL: ये भारतीय खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव, श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टी 20 स्थगित

नई दिल्ली: भारत और श्रीलंका के बीच टी 20 सीरीज का दूसरा मैच मंगलवार को खेला जाना था लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया है. बताया गया है कि भारतीय टीम के ऑलराउंडर क्रुनाल पांड्या कोरोना संक्रमित पाए गये हैं.

BCCI ने बताया कि दूसरा टी 20 स्थगित कर दिया गया है और अब ये 28 जुलाई को खेला जाएगा. साथ ही सभी खिलाड़ियों का RT PCR किया जाएगा. तब तक सभी क्वारंटीन रहेंगे.

भारत और श्रीलंका के बीच खेले गये पहले टी 20 में भारत श्रीलंका को करारी शिकस्त दी थी. दूसरा टी 20 जीतकर टीम इंडिया वनडे की तरह सीरीज पर कब्जा करना चाहती थी. पहले से ये आशंका जताई जा रही थी कि टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं.

NEWS : Krunal Pandya tests positive.

Second Sri Lanka-India T20I postponed to July 28.

The entire contingent is undergoing RT-PCR tests today to ascertain any further outbreak in the squad.#SLvIND

— BCCI (@BCCI) July 27, 2021