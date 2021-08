Tokyo Olympic: लवलीना को सेमीफाइनल मुकाबले में मिली हार लेकिन, ब्रॉन्ज जीतकर रचा इतिहास

Tokyo Olympic, india boxer, Lovlina Borgohain: टोक्यो ओलंपिक में बुधवार का दिन भारत के लिए वैसे तो खास रहा, नीरज चोपड़ा और कुश्ती में भारत के दो पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया. लेकिन बॉक्सर लवलीना से देश को गोल्ड की उम्मीद थी वो टूट गई. ओलिंपिक बॉक्सिंग के 69 केजी वेट कैटेगरी में भारतीय मुक्केबाज लवलिना सेमीफाइनल मुकाबले में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन तुर्की की बुसेनाज सुरमेली से हार गईं. लवलिना हार भले ही गई हों, पर उन्होंने अपने मुक्के से भारतीय बॉक्सिंग में नया इतिहास लिखा है. वे ब्रॉन्ज मेडल लेकर ही भारत लौटेंगी.

सपना नहीं हुआ पूरा पर रचा इतिहास

अगर लवलिना ये मुकाबला जीततीं तो वो ओलिंपिक बॉक्सिंग के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली मुक्केबाज बनतीं. ओलिंपिक भारतीय मुक्केबाजों के अब तक बेस्ट परफॉर्मेंस की वो पहले ही बराबरी कर चुकी हैं. विजेंदर सिंह (2008 में) और एमसी मेरीकॉम (2012 में) सेमीफाइनल तक का सफर तय कर चुकी हैं.

#TokyoOlympics: Indian boxer Lovlina Borgohain (in file photo) wins bronze medal, loses to Busenaz Sürmeneli of Turkey 0-5 in women's welterweight (64-69kg) semifinal match pic.twitter.com/toTXgIk6b1

