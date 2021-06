WTC: इंग्लैंड का खाना खाकर भारतीय क्रिकेटरों को आ रहा मजा

नई दिल्ली: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल मुकाबले और इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए यहां आए भारतीय क्रिकेटरों को नाश्ते में इंग्लैंड का खाना काफी पसंद आ रहा है.

तेज गेंदबाज इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का कहना है कि स्क्रैम्बल्ड अंडे, बेक्ड बीन्स और टोस्ट इनका पसंदीदा इंग्लिश नाश्ता है, जबकि टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे को सॉसेज पसंद हैं.

Movies, breakfast, laughter & more!

DO NOT MISS: A fun round of rapid-fire with #TeamIndia members @ajinkyarahane88, @ImIshant, @cheteshwar1, @ashwinravi99 & @MdShami11 on the sidelines of a training session! #WTC21

Watch it all unfold pic.twitter.com/hKsSszM027

— BCCI (@BCCI) June 15, 2021