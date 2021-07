Tokyo Olympic: ओलंपिक खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों को सचिन तेंदुलकर ने दिया प्रेरक संदेश

नई दिल्ली: जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से ओलंपिक खेलों की शुरुआत होने जा रही है. भारत के सभी प्रतिभागी खिलाड़ी टोक्यो में हिंदुस्तान का तिरंगा लहराने के लिए बेताब हैं.

ओलंपिक में भाग लेने जा रहे सभी खिलाड़ियों को 'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर ने खास संदेश देकर प्रेरित किया है.

We all get goosebumps when we see the tricoloubeing represented!

This Olympics, it shall be no different and we’ll all be cheering loudly from India as you make us proud.#Cheer4India pic.twitter.com/OFVu8Vae8E

