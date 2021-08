Tokyo Olympic 2020: मेडल के करीब पहुंचकर चूकीं अदिती, चौथे स्थान पर करना पड़ा संतोष

टोक्योः भारत की महिला गोल्फर अदिती अशोक टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले इवेंट में चौथे स्थान पर रहीं. चौथे और अंतिम राउंड के अंतिम क्षणों में की गई कुछ गलतियां अदिति को पदक से दूर ले गईं. वह तीन राउंड तक पदक की दौड़ में बनी हुई थीं. चौथा स्थान भी अदिती के लिए सराहनीय कहा जाएगा.

अमेरिका ने जीता गोल्ड

अमेरिका की नेली कोर्डा ने इस इवेंट का स्वर्ण जीता जबकि रजत के लिए जापान की मोने इनामी और न्यूजीलैंड की लीडिया को के बीच प्लेआफ मुकाबला होगा.भारत की एक अन्य गोल्फर दीक्षा डागर हालांकि प्रभावित नहीं कर सकीं. दीक्षा 60 गोल्फरों के बीच संयुक्त रूप से 50वें स्थान पर रहीं.

18वें होल पर अदिति के पास बर्डी बनाकर मेडल जीतने का मौका था, क्योंकि न्यूजीलैंड की लीडिया ने भी बर्डी का चांस मिस किया था. अगर अदिति एक स्ट्रोक में बॉल होल में डाल देतीं तो मेडल उनकी झोली में होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. लीडिया और अदिति दोनों ने पार स्कोर किया. अदिति ने चौथे स्थान पर अपना अभियान खत्म किया.

Well played Aditi Ashok! You have shown tremendous skill and resolve during #Tokyo2020 A medal was narrowly missed but you’ve gone farther than any Indian and blazed a trail. Best wishes for your future endeavours: PM Modi

