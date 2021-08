Tokyo Olympics: सेमीफाइनल मैच में हारी भारतीय हॉकी टीम, मेडल की आस अब भी

Tokyo Olympics, india vs belgium live update: टोक्यो ओलंपिक के 12वें दिन भारतीय पुरुष हॉकी टीम को सेमीफाइनल मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम के हाथों 5-2 की शिकस्त का सामना करना पड़ा. कांटे की टक्कर वाले इस मुकाबले में हार के साथ ही भारत की 41 साल बाद गोल्ड पाने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. हालांकि मेडल की आस अब भी बनी हुई है. ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारतीय टीम को अभी मुकाबला खेलना होगा.

ऐसे रहा मुकाबला

बेल्जियम टीम ने शानदार शुरुआत करते हुए 1 मिनट 4 सेकंड में ही पेनल्टी कॉर्नर पर पहला गोल दागा था. लेकिन पहला गोल खाने के बाद भारत ने जबरदस्त वापसी की. 7वें मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला. हरमनप्रीत ने ड्रैग फ्लिक लिया और भारत के लिए गोल दागा. इसके बाद मंदीप सिंह ने 8वें मिनट में शानदार बैकहैंड शॉट से फील्ड गोल किया. पहला क्वार्टर खत्म होने के बाद भारतीय टीम ने बेल्जियम पर 2-1 की लीड बनाई हुई थी.

दूसरे क्वार्टर का हाल

दूसरे क्वार्टर में बेल्जियम की टीम हावी रही. इस क्वार्टर में बेल्जियम को लगातार 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन वह इसमें गोल करने में नाकाम रही. इसके बाद 19वें मिनट में उसे एक और कॉर्नर मिला. हेंड्रिक्स ने इस पर ड्रैग फ्लिक से गोल दागा. जिसके बाद स्कोर 2-2 की बराबरी पर आ गया. हालांकि, तीसरे क्वार्टर में दोनों ही टीमें गोल नहीं दाग सकीं.

#TokyoOlympics : Indian men's hockey team loses to Belgium 5-2 in the semi-final, to play for bronze medal pic.twitter.com/isYlLzRDH1

I’m watching the India vs Belgium Hockey Men’s Semi Final at #Tokyo2020 Proud of our team and their skills. Wishing them the very best!

— Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2021