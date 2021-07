Tokyo Olympic: भारतीय हॉकी टीम का विजयी आगाज, न्यूजीलैंड को 3-2 से दी पटखनी

टोक्योः भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक की हॉकी प्रतियोगिता के पूल-ए के अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड को 3-2 से हरा दिया. भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल किए जबकि रुपिंदरपाल सिंह ने एक गोल किया. रुपिंदर ने जहां 10वें मिनट में गोल किया वहीं हरमनप्रीत ने 26वें और 33वें मिनट में गोल कर भारत को जीत की ओर अग्रसर किया.

भारत ने बढ़ाई रखी बढ़त

पहले क्वार्टर में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं. इसके बाद भारत ने लगातार बढ़त बनाए रखा. न्यूजीलैंड की ओर से केन रसेल ने छठे और स्टीफन जेनेस ने 43वें मिनट में गोल किया.

अब ऑस्ट्रेलिया से होगी भिड़ंत

पूल-ए में अब भारत का अगला मैच आस्ट्रेलिया से 25 जुलाई को है. आस्ट्रेलिया ने आज अपने पहले पूल मैच में मेजबान जापान को 5-3 से हराया. हालांकि उसे इस जीत के लिए मेहनत करनी पड़ी. मेजबान टीम पहले क्वार्टर में 0-2 से पीछे होने के बाद दूसरे क्वार्टर में 3-2 से आगे चल रही थी.

