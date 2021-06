WTC Final: जब हो रही थी बारिश तब ड्रेसिंग रूम में क्या कर रहे थे भारतीय खिलाड़ी? जानिये

नई दिल्ली: साउथम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच WTC फाइनल का पहला दिन बारिश के कारण बर्बाद हो गया. पहले दिन इतनी जोरदार बारिश हुई कि विराट कोहली और केन विलियमसन टॉस करने के लिए मैदान तक नहीं आ सके. इस दौरान खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में बारिश रुकने का इंतजार किया और जमकर मस्ती भी की.

बीसीसीआई ने पहले दिन का मैच धुलने के बाद एक वीडियो शेयर किया जिसमें भारतीय सदस्य डार्ट खेलते हुए नजर आ रहे हैं. बीसीसीआई ने ट्वीट कर लिखा जब बारिश नहीं रुकी तो टीम इंडिया के सदस्यों ने साउथम्पटन में बारिश के दौरान ब्रेक में डार्ट के खेल का मजा लिया.

यह भी पढ़िएः 17 वर्षीय शफाली वर्मा के निशाने पर हैं रोहित शर्मा और शिखर धवन के ये रिकॉर्ड

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच आज से साउथम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना था. बारिश की वजह से पहले दिन का खेल धुल गया है. अंपायरों ने मैदान का इंस्पेक्शन करने के बाद ये फैसला लिया. बारिश के चलते पहले दिन टॉस नहीं तक हो सका. 23 जून को इस मुकाबले के लिए रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है. ऐसे में उम्मीद है कि पहले दिन की भरपाई हो जाएगी.

When rain didn't stop play #TeamIndia members enjoyed a game of dart on the sidelines during the rain break in Southampton #WTC21 Final pic.twitter.com/nirjCfzjMM

— BCCI (@BCCI) June 18, 2021