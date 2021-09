IND vs ENG: इस क्रिकेटर के सम्मान में काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरी भारतीय टीम

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच कनिंगटन ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है. इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिये आमंत्रित किया. भारतीय क्रिकेट टीम ओवल में काली पट्टी बांधकर मैच खेलने उतरी.

पूर्व क्रिकेटर वासु परांजपे को टीम इंडिया की श्रद्धांजलि

The Indian Cricket Team is sporting black armbands today to honour the demise of Shri Vasudev Paranjape.#TeamIndia pic.twitter.com/9pEd2ZB8ol

— BCCI (@BCCI) September 2, 2021