मिताली राज के ऐतिहासिक मैच में दक्षिण अफ्रीकी टीम से हारी भारतीय महिला टीम

लखनऊ: तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय महिला टीम को डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 6 रनों से मात दी. लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गये एकदिवसीय मैच में बारिश ने खलल डाला और भारत को हार का सामना करना पड़ा. लेजली ली प्लेयर ऑफ द मैच घोषित की गईं.

दक्षिण अफ्रीका की ओर से लेजली ली ने शानदार बल्लेबाजी की और उन्होंने जोरदार शतक जड़ा. ली ने 131 गेंद में 132 रन ठोके. इनके अलावा अफ्रीकी टीम की ओर से मिगनन डु प्रीज ने 37 रन बनाए.

